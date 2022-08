Bromfietser aangereden op pechstrook van E17 in Zwevegem

De jonge bromfietser reed zondagavond rond 22 uur op de E17 tussen Kortrijk en Zwevegem. Het is niet duidelijk wat hij daar deed. De jongeman reed op de pechstrook van de snelweg. Vlak voor de afrit Zwevegem werd hij aangereden door een vrachtwagen. De chauffeur had 'm wellicht niet gezien. De bromfietser viel, maar raakte niet gewond en kwam er met de schrik vanaf. Aan de politie was hij wel een uitleg verschuldigd.