China reageert met extra militaire oefeningen na nieuw hoog Amerikaans bezoek aan Taiwan

Het Chinese leger zal zich voorts "op een oorlog voorbereiden" om de Chinese soevereiniteit te garanderen en resoluut iedere vorm van separatisme in Taiwan en buitenlandse inmenging neer te slaan.

Vijf leden van het Congres, het Amerikaanse parlement, zijn in Taiwan geland voor een verrassingsbezoek. Volgens het American Institute in Taiwan, de facto de Amerikaanse ambassade in Taipei, gaat het om een tweedaags bezoek in het kader van een rondreis in de grote regio van de Indische en de Stille Oceaan. Op de agenda staan gesprekken over onder meer handel en investeringen.

Volgens het Taiwanese ministerie van Buitenlandse Zaken zal de delegatie op de koffie gaan bij president Tsai Ing-wen en buitenlandminister Joseph Wu.