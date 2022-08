Dievenbendes markeren huizen met kleine plastiekjes, politie Sint-Niklaas roept op tot waakzaamheid

Dat de bendes een plastiekje tussen de deuren steken, is ongezien in Sint-Niklaas. Toch is de methode om een woning te "markeren" zeker niet nieuw, bekende methodieken zijn het gebruik van een tandenstoker of een lucifer. "In deze is het principe is als volgt: zodra de deur open gaat valt het plastiekje naar beneden, als het niet op de grond ligt, betekent dat dat de mensen niet thuis zijn", legt commissaris De Ridder uit.