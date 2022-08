Droogte duwt gasprijzen verder de hoogte in, Duitsland voert extra heffing in

Dat is extra opvallend omdat we in hartje zomer zitten. "Toen we de eerste pieken zagen vorige winter en vervolgens in maart, verwachtte men nog dat de prijs in de zomer zou zakken, want in de zomer is gas normaal gezien altijd goedkoper", legt Luc Pauwels, energie-expert bij VRT NWS uit. "Maar nu schommelen we al enkele weken rond de 200 euro per megawattuur in hartje zomer. Dat is duizelingwekkend hoog", vervolgt Pauwels.