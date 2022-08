Goederentrein veroorzaakt bermbrandjes tussen Leuven en Mechelen

Op het grondgebied van Leuven en Haacht werd de brandweer zondagnamiddag opgeroepen om enkele bermbrandjes te blussen. Dat was onder meer het geval langs de Remylaan, de Baron Descampslaan en de Kroonstraat in Leuven, maar ook langs de Kasteeldreef had de vegetatie vuur gevat.

Het treinverkeer tussen Leuven en Mechelen werd een tijdje stilgelegd om het vuur veilig te kunnen blussen. Er werd ook de hulp ingeroepen van een politiehelikopter. Intussen verloopt het treinverkeer weer normaal.

Een defect aan een goederentrein is wellicht de oorzaak van de bermbrandjes. Getuigen, die de trein zagen rijden, zeggen dat één van de wielen van de wagons roodgloeiend stond, wellicht door een geblokkeerde rem. De gensters die ontstonden hebben het kurkdroge gras in brand gezet.