Recordweekend aan de kust: "Buitenlandse toeristen zijn opsteker"

De hotels noteerden een gemiddelde bezetting van meer dan 95 procent. Van die reservaties komt 30 procent uit het buitenland. Die komen vooral uit Nederland, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg. Verblijftoeristen uit Wallonië en Brussel zijn goed voor 25 procent van alle toeristische overnachtingen.

"Vakantie in eigen land is meer dan ooit een trend", zegt gedeputeerde en voorzitter van Westtoer Sabien Lahaye-Battheu. "De hernieuwde belangstelling van buitenlandse vakantiegangers is een opsteker."