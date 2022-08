William Ruto uitgeroepen tot winnaar van presidentsverkiezingen in Kenia, gevechten in de zaal voor aankondiging

Kenia wordt beschouwd als een van de meest stabiele landen op het Afrikaanse continent, met een bevolking van ongeveer 54 miljoen. De verkiezingen werden in het verleden echter ontsierd door onrust en geweld. In 2008 kwamen meer dan 1.000 mensen om bij een golf van geweld na de stemming. Er waren ook gewelddadige incidenten in 2013 en 2017. Dit was voornamelijk te wijten aan spanningen tussen de verschillende etnische groepen.



Meerdere uitdagingen staan Ruto te wachten. Kenia worstelt niet alleen met de gevolgen van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne, waardoor voedsel- en brandstofprijzen zijn gestegen, maar kampt ook met de ergste droogte in veertig jaar. Door de extreme droogte zijn 4,1 miljoen mensen afhankelijk van voedselhulp en is de schuldenlast gestegen.