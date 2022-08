Verenigd Koninkrijk zet als eerste land licht op groen voor aangepast coronavaccin van Moderna

Het Verenigd Koninkrijk wil het nieuwe vaccin gebruiken voor een boostercampagne in het najaar. Maar ook de bestaande vaccins zullen nog gebruikt worden. De gezondheidsdiensten benadrukken dat alle vaccins bescherming bieden.

In de Europese Unie wordt het groen licht voor het nieuwe vaccin van Moderna verwacht in september. Het is nog niet duidelijk of het vaccin al beschikbaar zal zijn voor de nieuwe vaccinatiecampagne die in ons land in de steigers wordt gezet.