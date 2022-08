Nieuw circulatieplan moet doorgaand verkeer uit Brusselse Vijfhoek weghouden

"Door het doorgaand verkeer weg te houden uit het centrum van Brussel, willen we meer ruimte creëren voor de Brusselaar, meer ruimte voor sport en spel, voor de voetgangers, de fietsers en het openbaar vervoer", zegt Brussels schepen van mobiliteit Bart Dhondt (Groen). "We hebben verschillende ingrepen uitgevoerd. We hebben lussen gelegd in de acht wijken van het centrum. Van het verlengde hemelvaartweekend hebben we geprofiteerd om alle aanpassingen uit te voeren, zodat we nu klaar zijn om het circulatieplan te laten ingaan", zegt Bart Dhondt.