Bloementapijt Brussel houdt (ondanks hitte) goed stand: "Het kon niet worden besproeid"

Nog tot vanavond kan je in Brussel naar het grootste Bloementapijt ter wereld gaan kijken, daarna verdwijnen de 500.000 bloemen onherroepelijk naar de composthoop. Een verplaatsing naar de Grote Markt is de moeite, zegt ontwerper Koen Vandenbussche, want dit Bloementapijt is volgens hem het mooiste ooit:"Natuurlijk waren we op ons hoede voor wat de zon en de hitte met de bloemen zouden doen, maar tot onze grote verbazing droogden de bloemen prachtig uit, en daarbij zijn de kleuren heel mooi behouden."