Paters Salesianen vertrekken na 120 jaar uit Hechtel-Eksel

Hechtel was de eerste plaats in Vlaanderen waar de paters Salesianen zich vestigden. Aanvankelijk werden er priesters en missionarissen opgeleid. Later kwam er ook een middelbare school. Het internaat daar is enkele jaren geleden opgeheven. Het Don Boscocollege telt momenteel een duizendtal leerlingen. Maar dat zal dus voortaan zonder Salesianen zijn. "We hebben er alle vertrouwen in dat onze opvolgers Don Bosco zullen blijven waarmaken en de idealen zullen blijven realiseren", zegt Koen Delft, directeur van de Salesiaanse gemeenschap.