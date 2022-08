Proefproject met statiegeld afgerond, Bredene hoopt dat andere kustgemeenten snel volgen

De gemeente Bredene is al langer voorstander van een systeem van statiegeld. Volgens de gemeente is het dé manier om zwerfvuil aan te pakken. Om dat te bewijzen, startte de gemeente een proefproject in drie strandbars. Een maand lang kleefde op alle plastic flesjes en blikjes een statiegeldsticker. Wie een blikje of plastic flesje kocht, betaalde daarvoor 20 cent extra. Wie het flesje of plastic flesje terugbracht, kreeg het statiegeld terug. "Het proefproject is een succes", zegt schepen van Milieu Kelly Spillier (Vooruit) van Bredene. "Zo'n 90 procent van alle bestickerde flesjes en blikjes werd teruggebracht."