Rubensmarkt in centrum van Antwerpen: Traditie op Moederdag

In het centrum van Antwerpen gaat de traditionele Rubensmarkt weer door. Op de markt verkleden zo'n 200 marktkramers zich als figuren uit de tijd van Rubens. "Het is eens iets anders dan een gewone markt. Wij komen elk jaar naar de Rubensmarkt. Het is ook super dat iedereen daar in traditionele klederdracht staat", vertelt een van de bezoekers.