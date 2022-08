Schrijver van "De paardenfluisteraar" Nicholas Evans (72) is overleden

"The horse whisperer" was de eerste roman van Nicholas Evans. Hij kwam uit in 1995, toen de auteur 45 jaar oud was. Het boek over een moeder die de hulp inroept van een paardenfluisteraar, nadat haar dochter samen met haar paard zwaar gewond geraakte bij een verkeersongeval, was een schot in de roos. Er werden 15 miljoen exemplaren van verkocht en het werd vertaald in 40 talen.

In 1998 kwam ook een Hollywoodfilm uit gebaseerd op het boek. Robert Redford nam zowel de regie als de hoofdrol voor zijn rekening. De jonge Scarlett Johansson speelde Grace, het getraumatiseerde meisje. Het was haar doorbraakrol.