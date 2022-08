Stilte daalt terug over de stad na 10 dagen intense Lokerse Feesten en Fonnefeesten

“Het was fantastisch”, zegt voorzitter Timothy Heyninck van de Lokerse Feesten, “want alles is volgens plan verlopen. Het was inderdaad warm maar voor een avondfestival is dat iets minder belangrijk, maar we hebben wel een hitteplan ingesteld. Voor de fuif voor mensen met een beperking op donderdagmiddag en de kindernamiddag op zaterdag hebben we extra schaduwtenten en waterkanonnen laten aanrukken en gedurende het hele festival hebben we gratis gekoeld drinkwater aangeboden aan de bezoekers. In totaal waren er meer dan 1.000 vrijwilligers aan het werk gedurende 10 dagen, dus 1.000 maal dankuwel voor al deze mensen,” benadrukt de voorzitter.



Hoogtepunten opsommen is moeilijk want smaken verschillen, maar aan de ticketverkoop zie je natuurlijk de populariteit van sommige groepen. De Black Eyed Peas, Kraftwerk, Judas Priest, Kings of Leon en Snow Patrol brachten veel volk op de been en traditioneel was de Vlaamse dag met De Kreuners, CPEX, Clouseau en Regi volledig uitverkocht. Ook de kindernamiddag met K3 en #LikeMe was een schot in de roos.