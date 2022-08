Oppositiepartij Vooruit wil bewijs dat veiligheid voor Mechelse verbindingsweg Tangent in orde is

"Vorige week was er al een raadscommissie en daar heeft burgemeester Vandermissen gezegd dat alles veilig is, maar intussen zijn er brokstukken gevallen", zegt fractieleider Thijs Verbeurgt (Vooruit). "We hebben de indruk dat in de eindfase van de werken alles wat gehaast is gebeurd, omdat de opening van de Tangent cruciaal was voor het volgende project, de heraanleg van de Mechelse Vesten."