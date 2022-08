Temse-Velle laat 100 ballonnen op om Francis te herdenken

De 8e editie van de Go-Cart Race Temse-Velle stond dit jaar in het teken van verkeersveiligheid, naar aanleiding van het dodelijke ongeval waarbij Francis Aerts, een jongen van 16 uit Temse, 2 weken geleden om het leven kwam. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf, en was onder invloed van drank en drugs. "We zijn een hechte gemeenschap die het belangrijk vindt om er ook in donkere tijden te zijn", zegt organisator Philippe Van Robaeys. "We kunnen onze kinderen wel zeggen dat ze voorzichtig moeten zijn op straat, maar iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Wie drinkt moet met zijn handen van het stuur afblijven."