Opnieuw belandt auto in voortuin in Kapelle-op-den-Bos

Op het kruispunt van de Londerzeelseweg met de Hoogveldweg en de Mechelseweg in Kapelle-op-den-Bos is opnieuw een wagen in de voortuin van een woning gereden. "Het is al de vijfde keer dat dat bij mij gebeurt", zegt eigenaar Wim Dufraing. "Ook bij de vorige bewoonster is dat al enkele keren gebeurd. De bestuurder heeft ook nu weer de bocht gemist en is over onze oprit door de haag gevlogen en bij de buren tegen een boom beland. Hij is via de koffer van zijn wagen bevrijd moeten worden."

"Gelukkig is de chauffeur met zijn wagen niet in onze woning beland. We hadden al de nodige voorzieniningen getroffen", gaat Dufraing verder. Maar men blijft hier hoge snelheden halen en daarom blijf ik bij de gemeente aandringen op de nodige maatregelen. Ik pleit voor een flitspaal of een trajectcontrole, zodat bestuurders niet tegen hoge snelheid de bebouwde kom van Ramsdonk kunnen binnenrijden", zegt Wim Dufraing nog. De politie bevestigt het ongeval. De bestuurder was onder invloed. Zijn rijbewijs is ingetrokken.