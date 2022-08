Bioloog die walrus Freya volgde bij doortocht in Nederland verbolgen over euthanasie: "Ze deed het nog goed"

In Oslo was Freya een attractie geworden voor veel bezoekers. Mensen bleven - tegen de richtlijnen in - het dier opzoeken en hielden daarbij geen afstand. Dat zorgde volgens de Noorse autoriteiten voor gevaarlijke situaties, want wat als de walrus zich plots zou verdedigen? Daarnaast beschadigde Freya bootjes in de haven door erop te gaan liggen. Dat wekte ergernis bij de eigenaars.

"Het is typisch gedrag voor walrussen om aan land te komen om uit te rusten. Meestal is dat op ijsschotsen of op rotskusten. Maar als ze hier dan een bootje zien of een rustige kade, dan klimmen ze daar op", zegt Van Dijk.

Door de stress die het dier zou hebben ondervonden van de mensen, ging het volgens de Noorse dierenartsen steeds minder goed met haar. Uiteindelijk werd beslist om haar te laten inslapen, omdat ze een gevaar vormde voor zichzelf en de mensen.