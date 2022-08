Na extreme droogte komt bij hevige regen vaak wateroverlast: hoe komt dat en is er een oplossing?

Het overtollige water stroomt weg naar het laagste punt in het landschap. Zeker als er veel verharding is – denk aan asfalt, beton of tegels – krijgt dat laagste punt het zwaar te verduren en krijg je daar dus wateroverlast. Tegelijk gaat dat water eigenlijk verloren, want daarna stroomt dat via de rioleringen naar de zee. Het grondwaterniveau wordt nauwelijks aangevuld en de schade van de droge periode wordt nauwelijks hersteld.