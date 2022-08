Wereldprimeur in Schotland: tampons en maandverband gratis voor wie het nodig heeft

"Er is een heel eenvoudige manier om menstruatiearmoede te beschrijven: je gaat naar de supermarkt en je moet kiezen of je een doos pasta koopt of een doos tampons, want allebei is te duur", zegt Georgie Nicholson van Hey Girls, een Britse organisatie die strijdt tegen menstruatiearmoede aan BBC Radio.

"We horen van veel moeders die geen hygiëneproducten gebruiken, zodat ze hun kinderen eten kunnen geven. Ze proppen dan krantenpapier in sokken of brood, omdat dat goedkoper is dan tampons of maandverband." Uit een studie die Hey Girls enkele jaren geleden uitvoerde, blijkt dat één op de vier vrouwen in Schotland op een gegeven moment te maken kreeg met menstruatiearmoede.