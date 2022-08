Wim uit Middelkerke speelt 70 uur petanque en verbreekt wereldrecord: "Ik heb er geen woorden voor" 

Dumont uit Middelkerke bleef 70 uur wakker om petanque te spelen. Vanmiddag, rond 17 uur, mocht hij er eindelijk mee ophouden. "Ik heb er geen woorden voor. Hier heb ik maanden voor getraind. Ik heb het toch maar gedaan", zegt Wim uitgeput en emotioneel.

Het vorige petanquerecord stond op 52 uur spelen, maar omdat er nu géén controleur van het Guinness Book of Records bij was, is het nieuwe record niet officieel. Hij deed het gewoon voor het goede doel, pleegzorg West-Vlaanderen. Wim wou 1.500 euro inzamelen voor de organisatie. In totaal bracht zijn actie 3.318 euro op, maar Middelkerke heeft al laten weten dat de gemeente sowieso bijpast tot 5.000 euro.