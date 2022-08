15.000 bezoekers voor Jazz Middelheim: "Meer dan tevreden na 2 jaar corona"

15.000 jazz-liefhebbers kwamen de voorbije drie dagen naar park Den Brandt in Wilrijk (Antwerpen) voor Jazz Middelheim. Daarmee was het festival net niet uitverkocht, want er waren 16.000 tickets. Maar de organisatie is tevreden met de opkomst.

"We zijn meer dan tevreden, want corona heeft er de voorbije 2 jaar heel erg op ingehakt", zegt organisator Bertrand Flamang. "Iedereen kent intussen het woord knaldrang en ik denk dat ik nu ook weet wat het betekent. Ik zag het Jazz Middelheim-publiek in zeer groten getale heel gelukkig, heel rustig, heel genietend en op andere momenten heel enthousiast en dansend, vol energie in de muziek duiken."