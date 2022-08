2 Personen aangehouden na zware vechtpartij in garage in Lokeren

Wat de aanleiding was voor de zware vechtpartij vrijdagnacht in Lokeren is nog niet duidelijk. 20 personen zijn er een garage van 2 broers binnen gevallen. De garage is gelegen in een industrieterrein. Het kwam tot een gevecht waarbij een van de broers uithaalde met een ijzeren staaf en zo de hand van zijn aanvaller afhakte. Die man is geopereerd in het UZ in Gent, om de hand weer aan te hechten. Er zouden ook schoten zijn gelost bij het gevecht.