"And it’s goodbye from me, goodbye": BBC-presentator Jeremy Paxman houdt op met "University Challenge"

Jeremy Paxman was bijna 29 jaar de strenge quizmaster van "University Challenge" die de vragen onderkoeld maar in een verschroeiend tempo op de teams afvuurde. En bepaald kritisch was voor foute antwoorden. Nu houdt hij ermee op. Paxman is 72; vorig jaar werd bij hem de ziekte van Parkinson vastgesteld. “Ik had het geluk om met een geweldig team te werken en om de best blokkende breinen van het land te ontmoeten. Dat geeft me hoop voor de toekomst,” reageert Paxman.