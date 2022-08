Trots nationalistisch of fascistisch? Wie zijn de groepen op het verboden Frontnacht en waar staan ze voor?

Flatlander is de artiestennaam van de Nederlander Harm-Jan Smit, die vroeger dan weer gitarist was van de neonazistische groep Blindfolded. Twee jaar geleden stond Flatlander op het Hongaarse Day of Honour-festival ter herdenking van het nazistisch verzet tegen de geallieerde bevrijding in 1945.

Colborne: "In een rapport uit 2021 van de Anne Frank Stichting, dat onderzoek doet naar antisemitisme en rechts-extremisme, staat dat Blindfolded gelieerd was aan Crew38. Naast enkele eigen nummers covert Smit nummers van Blood & Honour-oprichter Ian Stuart Donaldson, de Canadese band RaHoWa - kort voor het neonazistische concept van de "racial holy war" - en de Amerikaanse neonazi-band Bound For Glory."