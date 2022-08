Eekhoorns krijgen nog meer boombruggen in Essen om veilig de weg over te steken

Op 6 plaatsen in Essen waren er al boombruggen voor eekhoorns. Dat zijn dikke touwen die over de weg tussen bomen worden gespannen. Nu gaat de gemeente er nog meer installeren. "4 jaar geleden hebben we de plaatsen voor de boombruggen bepaald, samen met Natuurpunt, aan de hand van gegevens over doodgereden eekhoorns", zegt schepen voor Leefmilieu Helmut Jaspers (Vooruit). "Maar er zijn nog plaatsen in onze gemeente waar er meldingen van doodgereden dieren blijven komen, of waar veel eekhoorns passeren. Dat is onder meer in de Dreef in het centrum en in de omgeving van de Vijverlaan in Wildert."

De boombruggen zullen deze week geplaatst worden in samenwerking met Regionaal Landschap De Voorkempen. "De bestaande bruggen worden dan ook effectief gebruikt", zegt Jaspers. "Dat is gebleken op basis van waarnemingen met wildcamera's door het Regionaal Landschap."