"Missing in action": Britse premier Boris Johnson onder vuur na tweede vakantie op korte tijd 

Ook vanuit de oppositie, voornamelijk de Labour-partij, komt er kritiek. Johnson wordt ervan beschuldigd zijn laatste weken als premier te beschouwen als "één groot feest". "De laatste maanden lijkt het weinig uit te maken of de premier op kantoor is of op vakantie", klinkt het. Op de vraag of zijn vakantie een paar weken had kunnen wachten, antwoordde de woordvoerder van de premier: "Ik kan niet ingaan op de beslissing over tijdstippen, maar hij is deze week met verlof. Hij zal dit weekend terug zijn."