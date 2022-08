De beste manier om pillen in te nemen volgens de wetenschap

Als je een pil in dit deel van de maag wil krijgen, is je houding essentieel om dat te bereiken door in te spelen op zowel de zwaartekracht als de natuurlijke asymmetrie van de maag.

Het team onderzocht vier houdingen. Pillen innemen terwijl je op je rechterzijde ligt, was veruit het beste. De pillen kwamen terecht in het diepste deel van de maag en losten zo 2,3 keer sneller op dan in een rechtopstaande positie. Die houding kwam op de tweede plaats en was in essentie even effectief als op je rug liggen. Liggen op je linkerzijde gaf het slechtste resultaat.

Het team was erg verrast vast te stellen dat als een pil er 10 minuten over deed om op te lossen als iemand op zijn rechterkant lag, het 23 minuten kon duren om op te lossen in een rechtopstaande houding en meer dan 100 minuten als mensen op hun linkerzijde lagen.

"Voor oude, sedentaire of bedlegerige mensen kan het een enorme impact hebben of ze naar links of naar rechts draaien", zei Mittal.