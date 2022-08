Eén-programma "Down the road" trekt naar Thailand met zes nieuwe jongeren

Eén-programma "Down the road" komt eind augustus terug en trekt voor het vijfde seizoen naar Thailand. Presentator Dieter Coppens en medebegeleidster Saar Pelgrims nemen zes nieuwe jongvolwassenen met het syndroom van Down mee naar het land in Zuidoost-Azië. Er komt ook een terugblik op de vorige seizoenen en hoe het nu met de deelnemers van toen gesteld is.