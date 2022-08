Droogte en hitte zorgt voor vroege perenpluk in Markegem en Lo-Reninge: "Smaak zal heel zoet zijn"

Yves weet wat hem te doen staat de komende weken: peren oogsten. "Dat gebeurt de laatste jaren gemiddeld vroeger. We zijn het dus al een beetje gewoon", laat hij weten. "Een probleem is dat dus niet, maar de droogte vormt wel een hindernis. Op percelen waar we niet extra kunnen irrigeren, worden de peren niet rijp. Waar we wel water konden voorzien, zijn er geen moeilijkheden."