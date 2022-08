Eerste elektrische lijnbus in Limburg, bij busbedrijf Heidebloem in Lanaken

De bussen zijn uitgerust met 2 ton aan batterijen, en hebben per laadbeurt een bereik van 300 kilometer. "90 procent van onze diensten voor De Lijn kunnen we daarmee uitvoeren", gaat Samyn verder. "We zullen de bussen 's nachts opladen, dat duurt zes uur ongeveer. Maar zullen de komende maanden bekijken of het ook nodig is om ze, tussen de ritten door, ook overdag op te laden. Daar zullen we ons op moeten organiseren. "