Geneeskundestudent redt leven van 14-jarige voetballer uit Zottegem: "Elke sportclub moet een AED-toestel aanschaffen"

Het was tijdens een voetbaltraining bij zijn club KSV Zottegem dat de 14-jarige Gilian De Wolf een hartstilstand kreeg. "Enkele mensen hadden de reanimatie al correct opgestart en de 112 verwittigd", vertelt Jerôme Callebaut. Callebaut is student geneeskunde en speler van de eerste ploeg van Zottegem. "Ik was ook aanwezig op de club en heb de reanimatie overgenomen."