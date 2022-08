Escaperoom van Brailleliga als ludieke sensibiliseringscampagne in Quartier Blue in Hasselt

De WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, schat dat in België 1 op 1000 mensen blind is en 1 op 100 slechtziend. "We willen aantonen dat blinden en slechtzienden dankzij hulpmiddelen en de juiste begeleiding zonder probleem kunnen meedraaien in de maatschappij", gaat Charlotte Santens verder. "In de escaperoom is het donker en schemert het. Zo willen we het grote publiek eens laten ervaren hoe het voelt om te leven met een visuele beperking. Er liggen hier ook voorwerpen die alleen blinden gebruiken, zoals UNO in braille, Scrabble, een sprekende weegschaal, een leesloep,...", legt Charlotte Santens uit. "En het is zeker interessant voor mensen die wel goed zien, om die voorwerpen ook eens te gebruiken."