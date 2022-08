50 jaar na boegeroep op Oscars: Amerikaans-Indiaanse actrice krijgt eerherstel 

"Ik was stomverbaasd, ik dacht nooit dat ik de dag zou meemaken dat zoiets zou gebeuren", vertelde Littlefeather aan Hollywood Reporter. "Toen ik in 1973 op het podium stond, stond ik daar helemaal alleen. Nu is er een programma met zoveel Native American artiesten. Dit is een droom die uitkomt. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel er veranderd is sinds ik 50 jaar geleden die weigeringstoespraak gaf."



En dat het zo lang geduurd heeft? "Wij indianen zijn een heel geduldig volk. Het was slechts 50 jaar", aldus Littlefeather. "We moeten ons gevoel voor humor wat dit betreft altijd behouden. Het is ons overlevingsmechanisme", legde ze uit.