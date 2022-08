Familie legt 3.000 witte rozen ter ere van overleden Karina op kerkhof in Vilvoorde

Voor de afscheidsceremonie kwamen zo’n 1.000 mensen samen in het crematorium Daelhof in Zemst. “Mijn zus heeft een afscheidsbrief achtergelaten toen ze wist dat ze niet meer te redden viel”, vertelt haar broer Suto Sandojan. “Daar stond in dat ze alles in het wit wou, ook de rozen. Iedereen heeft die dag drie witte rozen meegebracht om mijn zus te gedenken.”

Karina werd niet in Vilvoorde begraven, maar volgens traditie overgebracht naar Armenië waar haar familie vandaan komt, om daar begraven te worden. De familie wou de rozen van tijdens de ceremonie niet weggooien en besloot daarom om ze te verdelen over de graven op het kerkhof in Vilvoorde. “Op die manier bleef er toch ook iets vanuit haar hart hier achter", zegt Suto. "Dat was sowieso typisch voor mijn zus. Ze wou altijd iedereen helpen en blij maken. Ik hoop dan ook dat ze van boven meekijkt."