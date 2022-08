Fietser uit Lanaken sterft na aanrijding door vrachtwagen in Bassegne

Het ongeval gebeurde dinsdagochtend ter hoogte van een dubbel rondpunt, tussen Wonk en Eben-Emael. De vrachtwagenchauffeur reed er de fietser, een zeventiger, aan. De fietser overleed ter plaatse.



Volgens het Luikse parket is een expert ter plaatse gekomen. Volgens het parket had de chauffeur van de vrachtwagen niet gedronken, en was de man ook niet bezig met zijn GSM. Mogelijk gaat het om een dodehoekongeval. De chauffeur verklaarde dat hij verblind was door de zon.