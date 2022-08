Laatste Franse militairen na 9 jaar weg uit Mali na steeds grotere spanningen met militaire junta

Ondanks de terugtrekking "blijft Frankrijk betrokken in de bredere Sahelregio, de Golf van Guinee en het Tsjaadmeer met alle partners die zich inzetten voor stabiliteit en de strijd tegen het terrorisme", klinkt het in een verklaring. De focus zal nu liggen in buurland Niger, met name de regio grenzend aan Burkina Faso. Zo'n 1.000 troepen zijn er nu gestationeerd in de hoofdstad Niamey. Zo'n 700 tot 1.000 andere troepen zijn overgebracht naar Tsjaad.