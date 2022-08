Stadsbestuur van Ieper trekt dan toch de vergunning in van omstreden festival Frontnacht

Ook van de nationale politiek was de druk op het Ieperse stadsbestuur erg hoog geworden. Zo dreigde Vooruit-voorzitter Conner Rousseau er vanmiddag mee dat zijn schepenen uit de meerderheid in Ieper zouden stappen. De coalitie in Ieper bestaat uit Open Ieper (Open VLD), Vooruit en N-VA.

"Het rapport dat we recent ontvingen, duidt op een neonazistische en neofascistische signatuur van muziekgroepen die daar zullen optreden", meldt het stadsbestuur vanmiddag in een persbericht. "Uiteraard is dit voor Ieper Vredesstad onaanvaardbaar. Het was van meet af aan onze bedoeling om hier strikt op toe te zien. We begrijpen de onrust hieromtrent."

De beslissing kon volgens stadsbestuur nu pas vallen omdat ze naar eigen zeggen de nodige adviezen en officiële informatie dienden af te wachten.