Antwerps gouverneur Cathy Berx wil water om zwembaden en jacuzzi's te vullen duurder maken

"We moeten vandaag vaststellen dat de beschikbaarheid van water bijzonder laag is", zegt Antwerps gouverneur Cathy Berx. "Water is dus een kostbaar goed en daar moet ook een juiste prijs voor betaald worden. Nu speelt ook de droogte een rol, maar het is het hele jaar door van belang dat we heel spaarzaam omspringen met drinkwater."

Ze vraagt zich daarom af of er geen verschillende tarieven kunnen ingevoerd worden. "De basisbehoefte van elk mens moet heel betaalbaar en democratisch blijven. Maar het luxegebruik van water, zoals voor jacuzzi's en zwembaden of om gazons te besproeien, dat zou toch tegen een ander tarief moeten. Daar gaat heel veel drinkwater verloren."