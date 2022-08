Hoe de hersenen aanwijzingen voor gevaar verzamelen en omzetten in angst

De auteurs hopen te onderzoeken op welke manier het doorgeven van de CGRP-signalen in deze signaalwegen een rol speelt bij het ontstaan van aandoeningen die te maken hebben met een abnormale verwerking van stimuli van verschillende zintuigen, zoals migraine, PTSS en autismespectrumstoornis.

"We hebben het nog niet getest, maar migraines zouden ook deze CGRP-neuronen in de thalamus en de hersenstam activeren", zei mede-eerste auteur Sukjae Joshua, een postdoctoraal onderzoeker in het lab van Han. "Geneesmiddelen die CGRP blokkeren zijn al gebruikt om migraine te behandelen, dus ik hoop dat onze studie een aanleiding kan zijn om dit soort van middelen ook te gebruiken om de herinneringen aan gevaar bij PTSS of sensorische hypergevoeligheid bij autisme te verlichten."

De studie van de onderzoekers van het Salk Institute, de Washington University in St. Louis, de University of California, San Diego, en de University of Washington is gepubliceerd in Cell Reports. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van het Salk Institute.