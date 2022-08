IJzerwake: manifestatie van "échte Vlamingen" of bijeenkomst van extreemrechtse groeperingen?

De traditionele IJzerbedevaart, aan de IJzertoren in Diksmuide, was volgens de vzw IJzerwake te mak geworden. De koers moest dringend worden bijgestuurd in Vlaamse richting. In die visie passen compromissen niet: in 2018 vond IJzerwake-voorzitter Wim De Wit dat de N-VA "haar pluimen verloor" omdat er sprake was van communautaire stilstand.

De alternatieve bedevaart wordt sinds 2003 gehouden in Steenstrate, bij het monument van de gebroeders Van Raemdonck, die in 1917 op die plek omkwamen bij een nachtelijke aanval. Hun dood wordt door velen in Vlaanderen gezien als symbool van broederliefde.