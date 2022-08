Is het een horrorfilm? Sciencefiction? Of toch een western? "Nope" is het allemaal

Op de allereerste filmbeelden die ooit zijn gemaakt (“The horse in motion” van Eadweard Muybridge uit 1878, check op YouTube) is een jockey te paard te zien. Het gaat om een zwarte man, maar dat "detail" is in de plooien van de geschiedenis verdwenen, zoals wel vaker gebeurt. Peele zet dit nu in zijn film recht. Hij geeft de ruiter een identiteit: hij is de over-over-overgrootvader van OJ en Emerald Haywood. De man die bijna 150 jaar geleden hun ranch oprichtte is in feite wereldberoemd. En zwart.