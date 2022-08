Italiaanse filmster Gina Lollobrigida wil op 95-jarige leeftijd senator worden

Gina Lollobrigida maakte in de jaren 50 en 60 furore als een van de grootste sterren van de Golden Age of Hollywood. Als Europese tegenhangster van Marilyn Monroe werd ze al snel tot internationaal sekssymbool gebombardeerd. Ze is vooral bekend van films als "De Klokkenluider van Notre Dame" en "Solomon en Sheba". Later bouwde ze ook nog een carrière in de fotojournalistiek uit. In 1970 wist ze voor een primeur te zorgen door Fidel Castro, toenmalig leider van Cuba, te strikken voor een exclusief interview.

Lollobrigida is altijd een zeer actieve ambassadeur van Italië geweest. Omwille van haar vele liefdadigheidsinitiatieven wordt La Lolla dan ook op handen gedragen door het Italiaanse publiek. In 2013 verkocht ze haar juwelencollectie om met de opbrengst van 5 miljoen euro het onderzoek naar stamceltherapie te stimuleren.