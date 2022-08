Johnny Depp richt zich voorlopig op de Europese film- én muziekindustrie, Hollywoodcomeback lijkt nog niet aan de orde

Nadat Depp in opspraak kwam over het vermeende huiselijke geweld tegenover zijn ex-vrouw, moest hij de rol van slechterik Gellert Grindelwald in de "Fantastic Beasts"-franchise (een Harry Potter-prequel) afstaan aan de Deense acteur Mads Mikkelsen. Depp vertolkte de rol in de eerste twee films van de reeks, Mikkelsen nam de rol over in het derde deel: "Fantastic Beasts: The secrets of Dumbledore".

Of er een vierde film komt in de reeks is nog niet duidelijk, maar indien dat het geval is, zou Depp misschien opnieuw de rol van Grindelwald op zich kunnen nemen. Ook vervanger Mads Mikkelsen houdt rekening met dat scenario. "De zaken liggen helemaal anders, nu hij de rechtszaak gewonnen heeft", zei Mikkelsen tijdens het Sarajevo filmfestival in Bosnië en Herzegovina. "We zullen zien of hij terugkomt, het zou kunnen. Ik ben alleszins een grote fan van Johnny, het is een geweldige acteur."