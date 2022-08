Kaarsjes van Sint-Rochusverlichting doen Aarschot in magische sfeer baden

Burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD) van Aarschot blikt nu al tevreden terug op de zomer: "We hebben een heel sterk team dat bijna elke dag voor animatie zorgt. En het is nog niet gedaan, want binnenkort is er nog de kermis met bijhorende reuzenstoet en natuurlijk ook het vuurwerk om de zomervakantie af te sluiten."