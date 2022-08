Keniaanse oppositieleider Odinga vecht de verkiezingsuitslag aan: "Flagrante minachting voor de grondwet"

De presidentsverkiezingen in Kenia hebben de afgelopen dagen de grote verdeeldheid in het land duidelijk naar boven gebracht. William Ruto, de huidige vicepresident van het land, versloeg zijn tegenstander Odinga met slechts enkele procentpunten. Nog voor de uitslag van de verkiezingen bekend was, ontstond een relletje in de zaal en braken er gevechten uit.

De relletjes ontstonden nadat enkele leden van de kiescommissie zich niet akkoord hadden verklaard met de uitslag van de verkiezingen. De laatste fase van het tellen zou immers niet transparant verlopen zijn. Volgens Raila Odinga is het niet legaal om een verkiezingsuitslag bekend te maken zonder de steun van alle leden van de kiescommissie. Of Odinga gelijk heeft, zal moeten blijken uit een gerechtelijke procedure.