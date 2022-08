Koninklijke Bibliotheek Brussel vertelt verhaal van Hasseltse ontdekkingsreiziger Adrien de Gerlache aan de hand van "storymap"

"Het hoofddoel van de expeditie was om Antarctica in kaart te brengen", weet Imke Hansen. "Op het einde van 19de eeuw was Antarctica een blinde vlek op de wereldkaart. Verschillende Europese landen wilden een expeditie ondernemen maar onze landgenoot Alain de Gerlache was de eerste. Het heeft hen 5 maanden gekost eer ze in Antarctica waren en ze hebben een gebied van ongeveer 200 km lang in kaart gebracht. Dat gebied is ondertussen de belangrijkste toeristische bestemming van Antarctica. Je vindt er namen van eilanden die naar België verwijzen: Antwerpeneiland, Genteiland, Luikeiland."