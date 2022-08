Libanese man die bankbedienden urenlang gegijzeld hield om toegang te krijgen tot zijn spaargeld, is vrijgelaten

Hij dreigde ermee zichzelf en de bank in brand te steken tenzij hij toestemming kreeg om zijn spaargeld, zo'n 200.000 dollar, af te halen.

In Libanon gelden door de financiële implosie van het land sinds eind 2019 strenge opnamelimieten voor buitenlandse valuta, omdat de banken anders helemaal overkop dreigen te gaan. Daardoor is het spaargeld van vele Libanezen in de praktijk bevroren.

Hussein had het geld nodig had om de ziekenhuisrekeningen van zijn vader te betalen. Na een urenlange gijzeling stemde de man ermee in om de bank te verlaten, nadat de bank hem had beloofd 35.000 dollar van dat spaargeld te geven. Daarop werd Hussein door de politie opgepakt. Vrijdag had de Federale Bank een klacht ingediend tegen de man, maar die werd vandaag opnieuw ingetrokken.