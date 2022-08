Man die vijf voetgangers doodreed in Duitse stad Trier, is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf

Eind 2020 werd de Duitse stad Trier, in de deelstaat Rijnland-Palts, opgeschrikt nadat een 51-jarige man doelbewust met zijn terreinwagen had ingereden op mensen in een voetgangerszone. De tol was zwaar: vijf mensen kwamen om, achttien anderen raakten gewond. Bij de doden was ook een baby van 9 weken oud te betreuren. De rechtbank van eerste aanleg van Trier heeft de man nu veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf en heeft ook bevolen dat de man in een psychiatrische afdeling moet worden geplaatst.